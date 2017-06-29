برلماني : رفع أسعار البنزين انتحار سياسي

ياسمين فواز أكد النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، أن قيام الحكومة برفع أسعار المحروقات، اليوم، بمثابة فجور وانتحار سياسي لهذه الحكومة، مشيرًا إلى أن الكيل طفح من قرارات هذه الحكومة الفاشلة. وأوضح الجزار، في بيان له، اليوم الخميس، أننا كنواب عقدنا العديد من ا

ياسمين فواز





أكد النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، أن قيام الحكومة برفع أسعار المحروقات، اليوم، بمثابة فجور وانتحار سياسي لهذه الحكومة، مشيرًا إلى أن الكيل طفح من قرارات هذه الحكومة الفاشلة.

وأوضح الجزار، في بيان له، اليوم الخميس، أننا كنواب عقدنا العديد من اللقاءات مع المهندس شريف إسماعيل؛ لتحذيره من نتائج رفع أسعار البنزين، وأن رفع الأسعار سيؤدي إلى موجة غلاء لكل السلع الغذائية وغيرها، ووعَد بعدم تطبيق القرار في الفترة المقبلة، مضيفًا: كالعادة كل وعود الحكومة كانت كاذبة وتورِّط النواب أمام دوائرهم، لذلك سأقوم بطلب الحكومة بالتراجع عن هذه القرارات أو جمع توقيعات من النواب لإسقاطها في المجلس وسحب الثقة منها.

وأشار إلى أن أي دولة في العالم لا يمكن أن تقوم الحكومة فيها بزيادة أسعار المحروقات في العام الواحد مرتين، لكن يكون هناك تدرج في رفع الأسعار؛ حتى لا يحدث تضخم يؤثر على معيشة الفقراء، مؤكدًا أن ما يقوم به شريف إسماعيل وحكومته خرج على نطاق أي عقل ومنطق.

وأضاف نائب البساتين أن الشعب المصري لم يعد يتحمل كل هذه القرارات الاقتصادية الصعبة التي كان يمكن تطبيقها خلال 10 سنوات حتى لا يتضرر منها الفقراء ومحدودو الدخل الذين أصبحوا معدومين، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في هذه الحكومة وفي قراراتها الأخيرة التي أحبطت الشعب المصري كله.

وشدّد على أن الحكومة في رفعها أسعار البنزين لم تراعِ الفقراء فقامت بزيادة سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه بعدما كان 235 قرشًا، أي بزيادة 130 قرشًا، في حين لم تقم بزيادة بنزين 95 المخصص للعربيات الفارهة إلا 30 قرشًا فقط.