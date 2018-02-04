برلماني: رئيسة صندوق الإسكان نفت زيادة أسعار الوحدات المحجوزة سابقا

ياسمين فوازقال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه التقى اليوم الأحد مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بملفات الإسكان الاجتماعي وبرامج التمويل العقاري،وأشار "فؤاد" في بيان إلى أن مي عبد الح





ياسمين فواز

قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه التقى اليوم الأحد مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بملفات الإسكان الاجتماعي وبرامج التمويل العقاري،

وأشار “فؤاد” في بيان إلى أن مي عبد الحميد ،أكدت خلال اللقاء أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الوحدات المحجوزة سابقا ولا يمكن إجبار المالك علي تغيير وحدته، وأن قيمة القسط تقوم البنوك بتغييرها طبقا لمتغيرات الدخل، كما أبدت استعدادها للاستماع وفحص شكاوي المواطنين من البنوك المشتركة في المشروع.

وأثني “فؤاد” علي الجهد المبذول من قبل مي عبد الحميد ،واصفا إياها بأنها حولت حلم التمويل العقاري إلى حقيقة، وأن الجهد المبذول في هذا الملف يتأكد علي وجود كفاءات كبيرة بالجهاز الإداري للدولة تحتاج للتمكين