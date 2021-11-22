سيـــاســة

برلماني : رئاسة مصر لتجمع الكوميسا يزيد حجم التبادل التجاري

والفرص الاستثمارية مع دول القارة السمراء
ياسمين فواز 2:15 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21 2:15 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن رئاسة مصر لـ”الكوميسا ” للمرة الثانية خلال فعاليات القمة 21، والتي ستعقد في العاصمة الإدارية غدا بحضور ممثلي الدول الإفريقية الأعضاء وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية، سيساهم بلا شك في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة السمراء، إضافة إلى زيادة الفرص الاستثمارية البينية.

أضاف أبو هميلة، أن القمة 21 التي ستنعقد غدا الثلاثاء تحت شعار ” تعزز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي” ، والتي تهدف إلى استخدام الاقتصاد الرقمي لتعزيز قدرة الدول الأعضاء بالكوميسا البالغ عددها 21 دولة، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاداتها.

اقرأ أيضا  طلب إحاطة بشأن تأخير نقل سكان نجع الألومنيوم رغم نقل تبعيتها لميناء الإسكندرية (مستند)

وأوضح أن مصر تسعى للوصول لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة اقتصاديا وزيادة في حجم التبادل التجاري بين دول تجمع الكوميسا .

تابع أبو هميلة، أن رئاسة مصر لتجمع الكوميسا سيساهم بلا شك في إزالة كافة العقبات التي تعترض حرية التجارة بين دول تجمع الكوميسا، إضافة إلى التحرك نحو زيادة التعاون الاستثماري بين الدول الافريقية وبعضها، مشيرا إلى أنها أيضا تعد فرصة أمام الاقتصاد المصري لزيادة حجم الصادرات للدول الأفريقية للوصول بالصادرات لـ 100 مليار دولار ، إضافة إلى فتح أسواق جديدة بها وزيادة حجم الاستثمارات المصرية بدول التجمع .

اقرأ أيضا  الشئون الصحية بالبرلمان تطالب «الصحة» بتقرير عن المستشفيات المتوقفة بجنوب سيناء

أوضح أبو هميلة، أن مصر في ظل القيادة السياسية الحكيمة أصبحت رائدة ولها دور إقليمي وإفريقي وعالمي استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية خلال السنوات الماضية حتى في ظل جائحة كورونا أيضا حققت معدلات نمو مرتفعة بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة منذ عام 2016 والذي جعل الاقتصاد المصري قوي ومستقر وصامد أمام الأزمات، موضحا أن مصر قادرة على نقل تجربتها إلى دول القارة السمراء لخلق اقتصاد إفريقي قوي يعود بالمنفعة على الجميع .

اقرأ أيضا  وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي «سيف ­_ 1» 
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

النائب العام يأمر بحبس متهم بالتنمر على ذوي الهمم 4 أيام على ذمة التحقيقات

المال - خاص 1:57 ص, الأثنين, 22 نوفمبر 21

«صحة الشيوخ» تطالب بسرعة إنهاء مبنى طوارئ مستشفى قنا وبشبيش

ياسمين فواز 10:09 م, الأحد, 21 نوفمبر 21

النيابة العامة تأمر بحبس 34 متهمًا وضبط وإحضار 14 آخرين في واقعة بلطجة بدمياط

المال - خاص 7:05 م, الأحد, 21 نوفمبر 21

الرئاسة التونسية: الولايات المتحدة ستدعمنا فور إعلان برنامج الإصلاح السياسي

أيمن عزام 6:02 م, الأحد, 21 نوفمبر 21

السودان : اتفاق سياسي في القصر الجمهوري بين البرهان وحمدوك

هاني جميعي 5:26 م, الأحد, 21 نوفمبر 21

مصر تستضيف فعاليات المعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية «إيديكس 2021 ‏‏» يوم 29 نوفمبر‏ ‏

أحمد اللاهوني 3:15 م, الأحد, 21 نوفمبر 21