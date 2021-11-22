برلماني : رئاسة مصر لتجمع الكوميسا يزيد حجم التبادل التجاري

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن رئاسة مصر لـ”الكوميسا ” للمرة الثانية خلال فعاليات القمة 21، والتي ستعقد في العاصمة الإدارية غدا بحضور ممثلي الدول الإفريقية الأعضاء وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية، سيساهم بلا شك في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة السمراء، إضافة إلى زيادة الفرص الاستثمارية البينية.

أضاف أبو هميلة، أن القمة 21 التي ستنعقد غدا الثلاثاء تحت شعار ” تعزز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي” ، والتي تهدف إلى استخدام الاقتصاد الرقمي لتعزيز قدرة الدول الأعضاء بالكوميسا البالغ عددها 21 دولة، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاداتها.

وأوضح أن مصر تسعى للوصول لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة اقتصاديا وزيادة في حجم التبادل التجاري بين دول تجمع الكوميسا .

تابع أبو هميلة، أن رئاسة مصر لتجمع الكوميسا سيساهم بلا شك في إزالة كافة العقبات التي تعترض حرية التجارة بين دول تجمع الكوميسا، إضافة إلى التحرك نحو زيادة التعاون الاستثماري بين الدول الافريقية وبعضها، مشيرا إلى أنها أيضا تعد فرصة أمام الاقتصاد المصري لزيادة حجم الصادرات للدول الأفريقية للوصول بالصادرات لـ 100 مليار دولار ، إضافة إلى فتح أسواق جديدة بها وزيادة حجم الاستثمارات المصرية بدول التجمع .

أوضح أبو هميلة، أن مصر في ظل القيادة السياسية الحكيمة أصبحت رائدة ولها دور إقليمي وإفريقي وعالمي استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية خلال السنوات الماضية حتى في ظل جائحة كورونا أيضا حققت معدلات نمو مرتفعة بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة منذ عام 2016 والذي جعل الاقتصاد المصري قوي ومستقر وصامد أمام الأزمات، موضحا أن مصر قادرة على نقل تجربتها إلى دول القارة السمراء لخلق اقتصاد إفريقي قوي يعود بالمنفعة على الجميع .