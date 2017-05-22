برلماني: رؤية السيسي لمحاربة الإرهاب كانت الأفضل

أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي بالأمس خلال قمة الرياض، كانت موفقة للغاية، استهدف خلالها الرئيس الحديث عن محاربة كافة التنظيمات الإرهابية بكل أنواعها، وألا يتم اختزال الإرهاب في محاربة تنظيم أو اثنين.

وطالب الجاحر، في تصريحات اليوم، كافة أجهزة الدولة بدعم الرئيس السيسي في حربه المنظمة ضد الإرهاب، والتي تخوضها، مؤكدًا أن الرئيس السيسي شرح رؤية الدولة المصرية في مجابهة الإرهاب عبر أربع نقاط رئيسية يمكن للجميع أن يتيقن من خلالها أنها الرؤية الأصوب في العمل خلال الفترة المقبلة، وتتفق مع صحيح الدين والقانون، وتمثل خارطة طريق للعمل المجتمعي الدولي لمواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن مصر مقبلة على مرحلة فارقة في تاريخ العالم لمواجهة الإرهاب، وعلى الجميع أن يستمع لخطاب الرئيس السيسي ويعيه جيدا.