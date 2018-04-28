برلماني : رأى مفوضي الإدارية العليا في وقف تنفيذ حكم أوبر وكريم استشارى‎

ياسمين فوازأكد النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التقرير الصادر من هيئة مفوضي الإدارية العليا اليوم بشأن وقف تنفيذ حكم منع أوبر وكريم من مزاولة نشاطهما فى مصر مجرد رأي استشارى وغير ملزم لقضاء الإدارى، لاسيما أنها صاحبة الكلمة الأولى في فصل قبول الطعون المقدمة من عدمه.وأ

ياسمين فواز

أكد النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التقرير الصادر من هيئة مفوضي الإدارية العليا اليوم بشأن وقف تنفيذ حكم منع أوبر وكريم من مزاولة نشاطهما فى مصر مجرد رأي استشارى وغير ملزم لقضاء الإدارى، لاسيما أنها صاحبة الكلمة الأولى في فصل قبول الطعون المقدمة من عدمه.

وأوضح حنفى لـ”المال” أنه طالما كانت شركتي أوبر وكريم وغيرها من الشركات العاملة في القطاع لم تقنن أوضاعها ولم تحصل على تراخيص حتى الآن فهذا يجعل وضعها غير قانوني.

وأشار إلى أنه في حال رفض الطعون المقدمة من الشركات والحكومة على الحكم الصادر أول درجة من الإدارية العليا بوقف عملها داخل السوق المصرية، فإن بمجرد تصديق البرلمان على قانون النقل البرى باستخدام التكنولوجيا، والذي يناقشه البرلمان حاليا ونشره بالجريدة الرسمية يحق للشركات السابقة معاودة العمل، وإصدار التراخيص لكون التشريع الجديد أنشأ وضعا جديدا.

ومن جانبه، أكد محمود عبدالحميد، رئيس جمعية مالكى وسائقى التاكسى الأبيض، أن الحكومة طعنت على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بشأن وقف نشاط أوبر وكريم فى مصر يوم 19 أبريل الجارى، وتم تحديد جلسة 21 من الشهر ذاته للنظر فى الدعوى إلا أنها ارجأت إلى اليوم والتى انتهت إلى تحديد يوم 5 مايو المقبل للنظر فى المستندات المقدمة من الجمعية للرد تقرير هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا.

يشار إلى أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة انتهت، اليوم السبت، من إعداد تقريرها بشأن الطعون المقدمة لإلغاء الحكم الصادر بوقف نشاط شركتى أوبر وكريم في مصر.

وجاءت التوصية فى التقرير أولا بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذى صفة، ثانيا بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها حال استخدامها فى غير الغرض المبين فى رخصتها.

وأجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم السبت، نظر الطعن المقام من الحكومة وشركة أوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف نشاط الشركة ووقف عملها فى مصر لجلسة 5 مايو المقبل.

اختصم الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية عليا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى.

وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكداً أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أى أنه قانونى وفى 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمى من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذى يشير إلى أن عمل الشركة قانونى ورسمي.