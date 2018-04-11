برلماني: خفض معدلي البطالة والتضخم أهم مستهدفات الموازنة

ياسمين فوازقال النائب مصطفى الكمار إن مشروع الموازنة للعام المالى 2018 – 2019 ، يحتوى على مجموعة من الأرقام الهامة التى إذا نجحت الحكومة فى تحقيقها فعليا وعلى أرض الواقع ستنعكس بشكل كبير على الاقتصاد المصرى . وأضاف الكمار أن أهم ما تستهدفه الحكومة فى الموازنة والذى يجب تحقيقه ف



ياسمين فواز

قال النائب مصطفى الكمار إن مشروع الموازنة للعام المالى 2018 – 2019 ، يحتوى على مجموعة من الأرقام الهامة التى إذا نجحت الحكومة فى تحقيقها فعليا وعلى أرض الواقع ستنعكس بشكل كبير على الاقتصاد المصرى .

وأضاف الكمار أن أهم ما تستهدفه الحكومة فى الموازنة والذى يجب تحقيقه فعليا هو تخفيض معدل البطالة وخفض التضخم لنسبة ١٣٪؜ .

وأشار الكمار إلى الدعم المقدم فى الموازنة للصادرات والذى تم مضاعفته ليصل الى 4 مليارات جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه ، فى العام الماضى سينعكس بشكل أساسى على حركة السوق خاصة إنه يتيح الفرصة للمصانع المنتجة ويتيح لها المنافسة خارجيا، وهى ما سينعكس بدوره على سعر الدولار وحجم الاستثمارات العامة للدولة.

واعتبر الكمار أن هذه البنود التى تستهدف التنمية الاقتصادية بالتوازى مع الدعم المقدم لبرامج الحماية الاجتماعية، يعد فرصة جيدة لتحسين مستوى المعيشة ، وتخفيف تاثير الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين.

ولفت إلى أن العالم المالى الحالى سيكون بداية لحصاد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي.