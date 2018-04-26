برلماني: حديث السيسي بشأن الحفاظ على الأرض رسالة للداخل والخارج

ياسمين فواز



قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بالقليوبية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى الـ 36 لاحتفالات سيناء، كانت بمثابة تنبيه للشعب لمصري بطبيعة ما يدور على الساحة حاليا، واستمرار الاطماع تجاه سيناء، وكذلك التهديات التى تواجهها مصر حاليا .



وأضاف الكمار أن السيسي في كلمته استدعى روح الاصطفاف الوطني التي يجب أن يكون عليها الشعب المصري، للقضاء على الإرهاب وتطهير سيناء بشكل كامل.



واعتبر أن تجديد الرئيس السيسى العهد بالحفاظ على الأرض، وحفظ كرامة الوطن ومواصلة العمل لتنمية سيناء، هي رسالة للداخل والخارج، حيث كانت بمثابة طمأنة للشعب المصرى، وتحذير لأي جهة خارجية تتصور أن أطماعها في مصر قد تجد طريقا للتنفيذ.



وأكد الكمار أن مصر ستنجح بجهود رجال جيشها المخلصين وقواتها المسلحة، وكذلك بوحدة المصريين وصبرهم، في القضاء على الإرهاب ومواجهة كافة التحديات، وكل عام في ذكرى احتفال سيناء سيكون ذكرى جديدة لانتصار تحققه مصر في طريق التنمية والأمن والاستقرار.