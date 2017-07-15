برلماني : حادث الغردقة فردى ولا يمكن اتهام الداخلية بالتقصير

غلاب: وزارة السياحة تنتظر انتهاء التحقيقات لإصدار بيان رسميياسمين فوازرفض حمادة غلاب، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، تحميل الشرطة المصرية مسئولية حادث الغردقة واتهامها بالتقصير الأمني، قائلًا: "ما حدث حالة فردية، والشرطة لم تقصّر في تأمين المنشآت السياحية بالمحافظة.كان قد وقع، أمس ا

غلاب: وزارة السياحة تنتظر انتهاء التحقيقات لإصدار بيان رسمي

ياسمين فواز

رفض حمادة غلاب، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، تحميل الشرطة المصرية مسئولية حادث الغردقة واتهامها بالتقصير الأمني، قائلًا: “ما حدث حالة فردية، والشرطة لم تقصّر في تأمين المنشآت السياحية بالمحافظة.





كان قد وقع، أمس الجمعة، هجوم بأحد المنتجعات السياحية في الغردقة، أسفر عن مقتل سائحتين ألمانيتين، رغم التدخل السريع لقوات الشرطة المصرية والتي تمكنت من القبض على الجاني.

وأضاف غلاب، في تصريحاته، لـ”المال”، أن منفّذ الهجوم ما زال يخضع للتحقيق؛ لكشف أسباب ارتكابه الواقعة، مشيرًا إلى أن محافظ البحر الأحمر قام بزيارة المصابين للاطمئنان عليهم.

ولفت إلى أن وزارة السياحة لم تصدر بيانًا رسميًّا حتى الآن؛ بسبب عدم انتهاء التحقيق مع المتهم، متوقعًا أن يتأثر قطاع السياحة بهذه الواقعة، وهو ما يهدد النشاط الأساسي الذي تقوم عليه محافظة البحر الأحمر والعمالة الوافدة إليها، مطالبًا وسائل الإعلام بمراعاة الدقة فيما يتم نشره من أخبار حول الواقعة بسبب نقل وسائل الإعلام الألمانية لها على شاشتها.