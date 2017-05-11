سيـــاســة

برلماني: جولات السيسي الخليجية هدفها تبني موقف عربي موحد

ياسمين فوازأشاد النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بجولات الرئيس السيسي إلى دول الخليج "السعودية - الإمارات - الكويت - البحرين"، مؤكدًا أن الزيارات هدفها تبني موقف عربي موحد ضد أزمات المنطقة.وأكد ماهر في تصريحات صحفية
11 مايو، 2017 11 مايو، 2017

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ياسمين فواز

أشاد النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بجولات الرئيس السيسي إلى دول الخليج “السعودية – الإمارات – الكويت – البحرين”، مؤكدًا أن الزيارات هدفها تبني موقف عربي موحد ضد أزمات المنطقة.

وأكد ماهر في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي أكد في أكثر من لقاء أن أمن الخليج هو خط أحمر بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أن دول الخليج العربي باستثناء دولة واحدة تقف بجوار الشعب المصري والرئيس السيسي لإنقاذ المنطقة العربية من خطر تقسيمها.

وأشار “عضو لجنة حقوق الإنسان” إلى أن مصر ودول الخليج لن تقف صامتة تجاه التدخلات الإيرانية في الدول العربية، مؤكدًا أن الزيارة تهدف أيضًا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج، وكذلك بحث ملفات الإرهاب والأزمات التي تمر بها المنطقة العربية.

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