برلماني: جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي تسهم في تنمية الصادرات وتقليل الفجوة الدولارية

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تبذل جهودًا حثيثة لتشجيع ودعم الصناعة الوطنية وإزالة المعوقات التي تواجهها، لتسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وثمّن عثمان، ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه وفدًا يضم رئيسيْ شركتي “ووهوان للهندسة” الصينية و”باليسترا” الإيطالية، العاملتين في مجال الأسمدة، وكبار المسئولين بالشركتين، على مواصلة جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في مصر، ولا سيما من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة، بالاستفادة من القدرات الإنتاجية والتشغيلية المتقدمة لدى كبرى الشركات الأجنبية على مستوى العالم،

حيث تناول الاجتماع استعراض التعاون الجاري مع الشراكة الأجنبية العريقة المتمثلة في الشركتين الصينية والإيطالية، للبدء الفوري في إنشاء المجمع الصناعي الثالث لإنتاج الأسمدة في العين السخنة، الذي يأتي استكمالًا لنجاح إنشاء وتشغيل المُجمعين الصناعييْن للأسمدة الفوسفاتية والمركبة، والأسمدة الأزوتية، بالعين السخنة.

وأشار عثمان إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلي، كونها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي،

وهو ما أكده الرئيس السيسي، وأن الدولة تعمل بدأب على بناء قاعدة صناعية حقيقية ومتطورة في مختلف المجالات الصناعية، لاسيما ذات الصلة بالأمن الغذائي والقطاعات الحيوية، في ضوء تنامي التحديات الدولية في هذا الشأن.

وأوضح عثمان أن توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز الإنتاج وتنمية الصادرات والحد من الاستيراد وتقليل الفجوة الدولارية، مشيرًا إلى أن مصر من الدول الواعدة التي تجذب الاستثمار الأجنبي في ظل الجهود المبذولة لإزالة أية معوقات ومواجهة التحديات.