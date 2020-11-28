سيـــاســة

برلماني : جنوب السودان تدعم رؤية مصر فى ملف سد النهضة

رسائل الرئيس من جوبا تؤكد ثقل مصر واهتمامها بالأمن القومى للإقليم
شريف عمر 6:46 م, السبت, 28 نوفمبر 20 6:46 م, السبت, 28 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال النائب البرلماني محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، إن دولة جنوب السودان تدعم الرؤية المصرية فى ملف سد النهضة، القائمة على العدالة والتوازن بين متطلبات التنمية وحقوق كل الأطراف.

وشدد حلاوة على أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش زيارته التاريخية للعاصمة جوبا، اليوم السبت، أكدت اهتمام مصر بأمنها القومى وأمن الأشقاء والدول الصديقة، وأنها تعى قوتها واحتياج المنطقة لها.

اقرأ أيضا  النائب العام يطالب بتحقيق العدالة الناجزة

وتابع؛ الاستقبال الرسمى وحفاوة الرئيس سيلفا كير ورموز جنوب السودان بالرئيس السيسى جددت التأكيد على أهمية الدولة المصرية وثقلها فى محيطها الأفريقى.

وأضاف “حلاوة” أن مصر لعبت دورا مهما فى استقرار جنوب السودان، من خلال وساطتها ورعايتها لجولات التفاوض والتفاهمات بين الأشقاء الجنوب سودانيين إبان خلافهما السابق، وما تزال تدعم جوبا وحكومتها وجهود التنمية فى البلد الشقيق من خلال التعاون والشراكة والمساعدات والدعم المادى والفنى فى مجالات الصحة والتعليم والزراعة وغيرها، وهو ما جدد الرئيس التأكيد عليه اليوم، وبدا واضحا أن الأشقاء هناك يقدرونه وينظرون لمصر نظرة أخوة وتكامل حقيقى.

اقرأ أيضا  مصر تدين قيام السلطات الإسرائيلية ببناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن انحياز جوبا للرؤية المصرية فى قضية المياه تؤكد عمق الروابط وسلامة الموقف المصرى وعدالته، كما تؤكد أن مصر تدير سياستها الخارجية على أرضية الصداقة والتعاون مع كل الأطراف، وترتب دوائر أمنها القومى وفق رؤية جادة وعميقة ودون إهمال لأى جانب.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم شريف عمر

ملف الكاتب شريف عمر

اقرأ أيضاً

النائب العام يقرر إحالة المتهم بقتل سيدة عمدًا بإشعال النار فيها بالإسكندرية للجنايات

المال - خاص 8:14 م, السبت, 28 نوفمبر 20

«الشيوخ» يحسم ملاحظات مجلس الدولة على لائحته الداخلية اليوم

ياسمين فواز 3:11 م, السبت, 28 نوفمبر 20

رئيس الوزراء يتفقد تطوير قسم الطوارئ ليصبح مُستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني

صفية حمدي 1:34 م, السبت, 28 نوفمبر 20

اغتيال عالم نووي إيراني.. وطهران تتهم إسرائيل

المال - خاص 6:15 م, الجمعة, 27 نوفمبر 20

مصر تشارك في الاجتماع الوزاري بين دول الجوار الجنوبي والاتحاد الأوروبي

سمر السيد 2:22 م, الجمعة, 27 نوفمبر 20

رئيس البرلمان ناعيًا حافظ أبو سعدة : صاحب مواقف ثابتة في الدفاع عن حقوق الإنسان

ياسمين فواز 1:29 م, الجمعة, 27 نوفمبر 20