برلماني : جرارات السكك الحديد تعمل بنصف طاقتها

ياسمين فواز قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، إن خسائر السكة الحديد بدأت تظهر منذ عام 1998 منذ حوالى 20 عامًا حتى وصلت الخسائر إلى 45 مليار جنيه حتى العام المالى الماضى، رغم الأهمية الاستراتيجية للسكك الحديد، حيث تُعتبر مرفقًا قوميًّا واستراتيجيًّا مهمًّا؛ كونها تنقل 2 مل

ياسمين فواز

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، إن خسائر السكة الحديد بدأت تظهر منذ عام 1998 منذ حوالى 20 عامًا حتى وصلت الخسائر إلى 45 مليار جنيه حتى العام المالى الماضى، رغم الأهمية الاستراتيجية للسكك الحديد، حيث تُعتبر مرفقًا قوميًّا واستراتيجيًّا مهمًّا؛ كونها تنقل 2 مليون راكب يوميًّا، فإنها غير قادرة على القيام بدورها لكونها تعانى مشاكل متراكمة منذ عدة أعوام نتيجة أنظمة سابقة.





وأشار بدوي إلى أن الوزارة تعاقدت على 300 جرار عام 1980، بالإضافة إلى شراء 80 جرارًا عام 2008، إذ إن هيئة السكك الحديد تمتلك 380 جرارًا، لافتًا إلى أن حديث وزير النقل حول امتلاك مصر 1000 جرار غير صحيح تمامًا، وعلى الوزارة تقديم العقود الخاصة بهذه الجرارات، كما أن معظم هذه الجرارات تخرج من الخدمة نظرًا لخطورتها وانتهاء عمرها الافتراضي، فضلًا عن أن العمر الافتراضي للجرار لا يزيد على 25 عامًا.

وأوضح عضو لجنة النقل والمواصلات أن قرار تخفيض السرعات يؤكد عدم قدرة الجرارات على العمل بكفاءتها، كما أن الجرار المفترض أن يجر 16 عربة إلا أنهم يعملون بـ9 عربات فقط، مما يعني أن هذه القطارات تعمل بـ50% فقط من طاقتها، فضلًا عن أن الوزارة تعمل بنصف عدد الجرارات الموجودة.

وتابع: نظام مبارك السبب الرئيسي في تدني مستوى الخدمة داخل الهيئة وتضررها بالشكل الحالي، مشيرًا إلى أن قدرة السكك الحديد لا تتناسب مع حجم الزيادة في النسبة السكانية، مما أدى إلى عدم استيعاب الطلب على خدمة النقل بالقطارات.