برلماني: ثلثا النواب قدموا تعديلات على قانون الاستثمار وتنبؤات بصعرد لافت للبورصة

إمام يطالب بحرية تداول المعلومات لدرء أي شائعات



هبة حامد:



قال النائب حسن خيرالله، إن 70% من النواب قدموا تعديلات على قانون الاستثمار، الذي سيصدر بعد شهر من مجلس الوزراء، وهناك تنبؤات بان البورصه ستقفز بشكل كبير.



جاء ذلك خلال ندوة”الإعلام وماذا يحدث في مصر” التي نظمها نادي العاصمة الثانية، أمس الأربعاء، في حضور المهندس عبد الفتاح رجب، الرئيس الشرفي للنادي، والإعلامية أمل صبحي ـ مدير النادي.



وأضاف خير الله أن العبرة بتطبيق القانون، خاصة أن الترهل الإداري يجعل المستثمر يحمل ما في جعبته ويهرب، لذا من الضروري تقليل استعمال كلمة الإرهاب كي تنهض البلاد.



من جانبه، طالب حمادة إمام، نائب رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية، بضرورة الوصول إلى سلطة الإعلام، مطالبًا بحرية تداول المعلومات لدرء الشائعات. وأضاف، أن إعلام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر نجح في النهوض بالفكر، مشددا على أن من مهام الإعلام قدرته على التعامل مع الأزمات، وأن المنافسة الشريفة هي ركيزة التميز.



ووصف إمام تراجع مؤشر الحرية للمركز 14 على مستوى العالم العربي، و150 على مستوى العالم، بأنه أمر كارثي، متسائلا: لماذا وصلنا لما نحن عليه الآن من فوضى في الإعلام، خاصة أنه تسبب في خلق كثير من الأزمات، وذلك في معرض حديه حول هل ما نعيشه إعلام السلطة، أم سلطة الإعلام.



وانتقد إمام عدم إصدار قانون تنظيم الإعلام حتى الآن، مطالبا بسرعة إقراره، وان الأمر لا يقتصر على إنشاء مجلس وطني للإعلام، يترأسه من تعدى عمره الـ80 عاما، على حد قوله.



وعن الصحافة الورقية، قال مدير تحرير جريدة الشروق، إن الصحافة الورقية دورها يتراجع في العالم كله، مؤكدًا أن ذلك ليس بسبب تراجع ادائها ولكن بسبب التطورات العالمية وكذلك تكلفة الطباعة وعدد آخر من التحديات، مؤكدا أن الصحفيين الذين يركزون على الصحافة الورقية فقط ويقفون عندها سيتجاوزهم الزمن.

