برلماني: توقيع عقود تمويلات بقيمة 3.4 مليار جنيه لشركات الأدوية يدعم تطويرها

رحب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بتوقيع شركات الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال عقود تمويلات بقيمة 3.4 مليارات جنيه، واصفًا الخطوة بأنها تدعم تطوير شركات الأدوية الحكومية.

وأضاف “أبو العلا” أن عمليات التطوير التي تجريها الدولة في هذه الشركات سيساعد على زيادة حصتها من سوق الأدوية المصري مع نمو فرص التصدير للأسواق الخارجية خاصة البلدان العربية المحيطة ودول أفريقيا جنوب الصحراء.

وقال عضو مجلس النواب إن “الحكومة خلال العامين الماضيين تبذل جهودا كبيرة في توطين صناعة الأدوية، إذ تم إنشاء مدينة الأدوية خلال العام الماضي والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتكون قلعة صناعية جديدة تضاف إلى الاقتصاد المصري”.

ودعا “أبو العلا” إلى فتح أبواب الشراكات بين شركات الأدوية المصرية ونظيرتها الأجنبية من أجل توطين التكنولوجيا الدوائية في مصر، وتطوير القطاع في ظل إمكانيات كبيرة في السوق المصري، والفرص التصديرية الكبيرة لهذا القطاع.

لافتا إلى أن صادرات الأدوية ومستحضرات التجميل والصناعات الطبية سجلت نموا بواقع 46% فى الـ8 أشهر الأولى من العام الجارى، وهى معدلات نمو مرتفعة تعكس الفرص التصديرية الكبيرة لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة.



وأوضح أبو العلا أن صادرات الأدوية ومستحضرات التجميل والصناعات الطبية خلال هذه الفترة سجلت 632 مليون دولار، ارتفاعا من 432 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أنه وفقا للمجلس التصديرى للصناعات الدوائية فقد استحوذت صادرات مستحضرات التجميل على نصيب الأسد من هذه الصادرات بواقع 410 مليون دولار في حين سجلت صادرات الأدوية 153 مليون دولار متراجعة عن نفس الفترة من العام الماضي بنحو 24 مليون دولار، وهو ما يتطلب الحث على فتح المزيد من الأسواق التصديرية أمام صادرات الأدوية المصرية.