برلماني: توطين صناعة السيارات يدعم الاقتصاد الأخضر ويفتح أسواقا جديدة للدولة

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق استراتيجية توطين صناعة السيارات خطوة جادة على طريق التنمية المستدامة الذي اتخذته مصر خلال السنوات الماضية، ويمثل فرصة لزيادة نسبة تصنيع السيارات محليا في مصر.

ولفت “العسال”، إلى أن الدولة قامت بوضع خطتها لإعداد البنية التحتية لتعميق صناعة السيارات الكهربائية على أرض مصر والوصول لمنتج صديق للبيئة يدعم الاقتصاد الأخضر، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي المتنامي في هذا الصدد، ويفتح أسواقا أخرى أمام الصناعة المصرية باعتبارها تكنولوجيا جديدة في العالم وبالمنطقة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه سيتم إنشاء 3 آلاف نقطة شحن على مستوي الجمهورية لشحن السيارات الكهربائية، كما تم إصدار التعريفة الجمركية بما يسهم في خفض الضريبة على مستلزمات إنتاج وصناعة السيارات، ووضع مشروع قانون لتفعيل حوافز تنفيذ وتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات فى مصر، بجانب وجود مجلس أعلي لصناعة السيارات.

كما أنه سيتم العمل على جذب شركات أجنبية لتعطي مكونات تصنيع السيارة، موضحا أن الاتجاه للتوسع في صناعة السيارات الكهربائية سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري، خاصة أن احتياجات أفريقيا فى عام 2035 ستكون 5 ملايين سيارة، بينما حجم استيراد مصر من السيارات العام الماضي تجاوز 4 مليارات دولار.

وشدد عضو مجلس الشيوخ أن اهتمام الدولة بإنتاج السيارات الكهربائية في الفترة المقبلة، سيمكن الدولة من إنتاج سيارة محلية بالكامل، خاصة مع الحوافز التي ستقدمها الحكومة لتوطينها، مطالبا بالتعرف والدراسة لخبرات الدول التي سبقت مصر في هذه التجربة وعقد جلسات مع شركات القطاع الخاص والقائمين على هذه الصناعة للتعرف على كافة احتياجاتهم التي تمكنهم من تعميق هذه الصناعة.