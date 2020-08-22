برلماني : توطين تكنولوجيا بناء السفن مع ألمانيا نقلة قوية لمصر

ثمّن النائب عبد الحميد كمال، عضو البرلمان عن محافظة السويس، اهتمام القيادة السياسية بإعلان تأكيد توطين تكنولوجيا بناء السفن، بالتعاون مع الجانب الألماني، وبخاصة شركة “لورسن” العالمية الألمانية؛ وذلك من أجل إعادة بناء الأسطول التجاري المصري للنقل البحري ورفع قدرات قواتنا البحرية بإنشاء الوحدات العائمة العسكرية للدفاع عن المياه الإقليمية، فضلًا عن تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني للنقل البحري لكل عمليات التصدير والاستيراد ونقل البضائع المصرية، وهو ما يعود على الوطن بالخير.

وأضاف نائب البرلمان: “وفي السويس إذ نحيي ونثمن هذا التوجه الراقي الحكيم للقيادة السياسية فإننا نطالب باسم شعب السويس البطل بأهمية وضرورة سرعة تنفيذ القرار الجمهوري رقم 207 لسنة 2016 من أجل تأسيس جهاز الصناعات والخدمات البحرية وهيئة قناة السويس من أجل إنشاء وتنفيذ المشروع القومي لإنشاء الترسانة البحرية بمنطقة رأس الأدبية بالسويس، وهو ما يتواكب مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستقبلية فى توفير فرص العمل للشباب ومن أجل توطين تكنولوجيا بناء السفن فى بلادنا لكل الإجراءات الاقتصادية والنقل البحري مع تعزيز أسطول الصيد الوطني”.

وتابع عضو البرلمان: “من هنا تبقى تحية واجبة للقيادة السياسية من أجل بناء الدولة المصرية التى نريدها مدنية ديمقراطية حديثة من أجل أهداف التنمية المستدامة”.