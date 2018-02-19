برلماني : تمويل صندوق حماية المستثمر مخالف لإطاره القانوني

ياسمين فواز تقدّم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجّه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ بشأن مخالفة صندوق حماية المستثمر…

ياسمين فواز





تقدّم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجّه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ بشأن مخالفة صندوق حماية المستثمر لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1576 لسنة 2014.

وفي بيان رسمي، لفؤاد، اليوم، أوضح خلاله، أن هناك معلومات وردت إليه تفيد بمخالفة عملية تمويل صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية من المتعاملين في مجال الأوراق المالية، لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1576 لسنة 2014، حيث إن الصندوق يتم تمويله من خلال قيام عدد من شركات السمسرة العاملة بالسوق المصرية، بإصدار فواتير تحمل بنودًا تخص مدفوعات للصندوق للمستثمرين على كل عملية بيع أو شراء، مما يعني مخالفة للمادتين الأولى والثانية من القرار، والذي يحدد أعضاء الصندوق وكيفية تمويله.

وطالب فؤاد، في بيانه، بدراسة أبعاد الأمر بشكل دقيق؛ من أجل الوقوف على حقيقة تلك المخالفات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وفقًا للإطار القانوني المنظم لها، وطالب بإحالة طلبه إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس لمناقشته.