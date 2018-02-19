برلماني: تكليفات السيسي للحكومة بشأن العمالة الحرة تؤكد انحيازه للفقراء

سلوى عثمان قال جمال عباس نائب حزب "المصريين الأحرار" عن دائرة أسيوط، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن التكليفات التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بشأن توفير غطاء تأميني للعمالة الحرة وغير المنتظمة خلال اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي

سلوى عثمان



قال جمال عباس نائب حزب “المصريين الأحرار” عن دائرة أسيوط، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن التكليفات التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بشأن توفير غطاء تأميني للعمالة الحرة وغير المنتظمة خلال اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية تؤكد حرص الرئيس على انحيازه لطبقة البسطاء من محدودي الدخل والفقراء.

وأضاف عباس في بيان أصدره اليوم، أن توجيهات الرئيس للحكومة بأهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لهذه المبادرة لإصدار القانون في أقرب وقت تعكس مدى علم الرئيس بمعاناة المصريين وحرصه على حل أزماتهم الاقتصادية، مُؤكدًا أن مبادرة الرئيس تستهدف حماية حقوق العمال.

كما أكد عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن تكليفات الرئيس تعمل على تحسين ظروف الطبقات الفقيرة اجتماعيًا في المقام الأول.