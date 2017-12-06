برلماني: تكرار تعطل مترو الأنفاق فضيحة

ياسمين فواز أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب أن تكرر تعطل خطوط مترو الأنفاق مما يؤدي إلى توقفها تماما لمدة طويلة في كثير من الأحيان يعد فضيحة كبيرة، خاصة في الأونة الأخيرة التي تكرر الأمر فيها أربع مرات خلال أشهر قليلة.وتقدم فؤاد بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال موجه لرئيس مجلس الوزراء،

ياسمين فواز

أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب أن تكرر تعطل خطوط مترو الأنفاق مما يؤدي إلى توقفها تماما لمدة طويلة في كثير من الأحيان يعد فضيحة كبيرة، خاصة في الأونة الأخيرة التي تكرر الأمر فيها أربع مرات خلال أشهر قليلة.

وتقدم فؤاد بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل بشأن تكرار تعطل خطوط مترو.

وأكد “فؤاد” أن ذلك تسبب في حالة شلل تام بالقاهرة الكبرى نتيجة خروج مفاجئ لملايين المواطنين لاستخدام وسائل النقل الأخرى، مما يسبب حالة تدافع رهيبة، وتكدس يترتب عليها إصابات جسدية كثيرا من الأحيان، ويسبب أيضا عجزا في قدرة وسائل النقل الأخرى لتلبية احتياجات تلك الأعداد المهيبة، مما يشير إلى ضرورة وجود إهمال في أعمال الصيانة والمتابعة الدورية والقدرة على منع الأزمة قبل وقوعها.

وطالب “فؤاد” بإحالة الطلب إلى لجنة النقل والمواصلات بالمجلس لمناقشته.