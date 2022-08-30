برلماني : تعيين عز العرب ونجيب مستشارين لمحافظ البنك المركزي حمل مؤشرات مطمئنة للقطاع المصرفي

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تعيين هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي السابق، ومحمد نجيب، مستشارين لمحافظ البنك المركزي ، بعث برسالة تفاؤل للعاملين بالقطاع المصرفي وسوق النقد من المستثمرين ومجتمع الأعمال والذي عكس وجود رغبة جادة في تطوير العمل المصرفي والعمل على استدامة الدورة الاقتصادية بمصر والحفاظ على المكتسبات التي وصلنا إليها في هذا ظل التوقيت الدقيق والصعب من عمر الوطن جراء التحديات العالمية الراهنة.

وأوضح “عمار”، أن التشكيل الجديد باختيار حسن عبد الله، على رأسه كقائما لأعمال محافظ البنك المركزي واختيار هؤلاء كمستشارين له، يبشر بوضع سياسات مالية ونقدية قادرة على التعامل مع ما تشهده مصر من أعباء نتيجة التقلبات الاقتصادية العالمية الراهنة وتمنح المستثمرين دفعة جديدة بضمان استمرار العمليات الإنتاجية، مشيرا إلى أنهم يتمتعون بتاريخ مصرفي كبير وعلى دراية بمتطلبات السوق والصناعة بما يسهم في وضع استراتيجيات جديدة تستوعب حالة التغيرات المتلاحقة وخطط استعادة عافية الجنيه المصري بأفكار خارج الصندوق تحقق المرونة وتستكمل منظومة الإصلاح بحماية الاقتصاد الوطني والمواطن من تداعياتها قدر الإمكان.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مسيرة هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب البنك التجاري الدولي السابق، تشهد له بتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة داخل البنك وأول رئيس بنك قطاع خاص يتولى مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، كما يمتلك محمد نجيب، 40 عاما من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية والتأجير التمويلي والائتمان، وهو ما يخلق حالة من الارتياح حول رسم مستقبل أفضل في إدارة الخزانة ومعاونة الدولة ومؤسساتها علي تحقيق المستهدفات والتنمية المطلوبة.