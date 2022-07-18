برلماني : تعميم تجربة المدارس المصرية – اليابانية تحسن البيئة المدرسية

أشاد النائب عمرو القطامي ، عضو مجلس النواب ، بتوجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في تجربة المدارس المصرية – اليابانية على مستوى الجمهورية، وتوفير إدارة محترفة في تلك المدارس، بما يسهم في المحافظة على المستوى التعليمي المتميز المقدم من خلالها.

وقال القطامي ، في تصريحات ، إن تجربة المدارس المصرية – اليابانية شهدت نجاحًا كبيرًا، وتحتاج إلى تعميمها على مستوى الجمهورية لتلبية مطالب العديد من أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بهذه المدارس المتميزة.

وطالب القطامي، باستمرار دعم تجربة المدارس المصرية – اليابانية، وذلك من أجل الحفاظ على ما تقدمه من خدمات تعليمية ذات جودة عالية، مشيرة إلى أن تلك التجربة تستهدف تحسين البيئة المدرسية.

وأشار إلى أن المدارس اليابانية تأتي في إطار دعم المشروع القومي لتطوير التعليم، مؤكدا أن المدارس المصرية – اليابانية تعد مشروع قومي حيوي الذي يأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري منذ النشء، من خلال اتباع نظام تعليمي شامل يوازن بين الشق الأكاديمي، وبين تنمية القدرة الذاتية على التفكير والابتكار، وذلك بهدف تكوين الشخصية المتوازنة لدى الطلاب، وتنشئة أجيال تتمتع بقيم إنسانية وأخلاقية تؤهلها للتفاعل الإيجابي مع المجتمع