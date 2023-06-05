برلماني: تعزيز جهود تنمية صناعة التعهيد والإلكترونيات يسهم في زيادة الصادرات الرقمية

ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتعزيز جهود تنمية صناعة التعهيد ودعم المهنيين المستقلين وزيادة أعدادهم، من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة، ويعزز من تنافسية الكوادر المصرية على المستوى الدولي، على النحو الذي يسهم في زيادة حصيلة مصر من الصادرات الرقمية، ومواكبة التطور السريع على مستوى العالم في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

وقال عثمان، إن مصر تبذل جهوداً كبيرة للنهوض بصناعة الإلكترونيات من خلال تعميق التصنيع المحلي للأجهزة وتصميم الدوائر الإلكترونية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك عدد كبير من الكوادر البشرية والخريجين المؤهلين في هذا المجال، ويجب استغلالهم وتطوير وتنمية مهاراتهم لتوطين هذه الصناعة الهامة التي تتواكب مع التطورات التكنولوجية وعصر التحول الرقمي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية تعزيز وتشجيع الاستثمار في مجال صناعة الإلكترونيات والتعهيد والبرمجيات والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذه المجالات، والمشاركة والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص للتوسع فى هذه الصناعات.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية للتوسع في بناء قدرات الكوادر البشرية المصرية، وتدريبهم على المهارات الرقمية، بهدف دعم مساراتهم كمهنيين مستقلين يعملون بشكل حر، وكذا الاستفادة من المميزات التنافسية لمصر كدولة واعدة في توفير خدمات التعهيد، كما اطلع الرئيس على تطورات العمل الجاري للنهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات في مصر من خلال تعميق التصنيع المحلي للأجهزة وتصميم الدوائر الإلكترونية.