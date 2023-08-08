برلماني: تطوير القاهرة التاريخية لاستعادة مكانة مصر وتنشيط السياحة

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ أهمية الجهود المتواصلة من جانب الدولة لتطوير القاهرة التاريخية. قائلا: إن الهدف استعاة مكانة مصر ومعالمها البارزة وإعطاء دفعة قوية للسياحة بها واستعادة رونقها.

ونوه في تصريحات له اليوم، إلى تصريحات الرئيس السيسي، بأن الدولة تنفذ خطة لتطوير القاهرة التاريخية، وأن الذي يتم في مسجد السيدة نفيسة، يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، من أجل أن نستعيد مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم في القاهرة التاريخية وتغيير الواقع الصعب.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن افتتاح الرئيس السيسي لمسجد السيدة نفيسة بعد أعمال ترميمه وتطويره، يؤكد اهتمامه بتطوير المساجد التاريخية ومساجد آل البيت بالقاهرة، علاوة على اهتمامه باستعادة مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم، وهو ما يحسب للقيادة السياسية وتوجهات مصر، تجاه تطوير القاهرة التاريخية. لافتا إلى أن تطوير مساجد آل البيت جزء من خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، والتطوير يشمل بجانب تطوير المناطق الأثرية جودة الحياة للمواطن وزيادة المساحات الخضراء، إضافة إلى عمل تنمية بشرية للعاملين بمجال السياحة.

واختتم: تطوير القاهرة التاريخية عمل غير مسبوق وجهد هائل من الدولة يحافظ على عبق التاريخ، وعراقة الآثار المصرية وتفردها.