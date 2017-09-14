برلماني : تصنيف المؤسسات الدولية للاقتصاد نجاح للحكومة

ياسمين فوازقال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن أداء الحكومة خلال الفترة الماضية جيد، حيث تم إنجاز العديد من المشروعات القومية فى وقت قياسي، كما أن الفترة التي تولت فيها حكومة "شريف إسماعيل" المسئولية من أصعب المراحل التي مرت على مصر، حيث بدأت مصر عمليات الإصلاح الاقتصادي التي أدت إلى ا

ياسمين فواز

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن أداء الحكومة خلال الفترة الماضية جيد، حيث تم إنجاز العديد من المشروعات القومية فى وقت قياسي، كما أن الفترة التي تولت فيها حكومة “شريف إسماعيل” المسئولية من أصعب المراحل التي مرت على مصر، حيث بدأت مصر عمليات الإصلاح الاقتصادي التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم، فما كان أمام حكومة “إسماعيل” إلا تطبيق منظومة حماية اجتماعية ومحاولة حماية محدودي الدخل والمضي قدمًا في عمليات الإصلاح الاقتصادي.





ولفت بدوي إلي أن هناك تحسنًا جزئيًّا فيما يخص الاستثمار والبطالة، وكذلك الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مصر، حتى وإن لم تظهر نتيجتها إلى الآن، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في تخطي الكثير من الملفات الشائكة التي واجهت مصر خلال العامين الماضيين، في نفس الوقت لم تنجح في إدارة ملفات أخرى كضبط الأسعار وارتفاع أسعار الدولار، وزيادة معدل السياحة إلى مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب أن هناك الكثير من الصعوبات التى تقف عائقًا أمام تسيير عمل الحكومة مثل زيادة معدلات التضخم وعجز الموازنة، إلا أن الحكومة استطاعت تحقيق إنجازات لدعم الاقتصاد، وظهر ذلك في زيادة نسبة النمو بواقع 5%، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات وانخفاض عجز الميزان التجاري، بالإضافة إلى أن ثمار المشروعات الاقتصادية العملاقة مثل شبكة الطرق العملاقة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمليون ونصف المليون فدان ستظهر وبقوة على معدلات النمو الاقتصادي قريبًا، إذ إن أغلب المشروعات الاقتصادية مشروعات مستقبلية ذات مردود اقتصادي قوي.

وتابع أن المؤسسات الاقتصادية العالمية أشارت إلى نهوض الاقتصاد المصري، حيث إن تقرير شركة “برايس واتر هوس كوبرز” المتخصصة فى الأبحاث والاقتصادات صنّفت مصر بقائمة 21 دولة فى الاقتصادات الصاعدة لعام 2030، كما أظهرت آخر إحصاءات صندوق النقد والبنك الدوليين تفوق مصر على نيجيريا باعتبارها أكبر اقتصاد في أفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، مما يعد نجاحًا لحكومة “شريف إسماعيل”.