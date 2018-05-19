برلماني: تصنيف الغردقة بين 25 أفضل وجهة سياحية دليل تعافي القطاع

ياسمين فوازقال النائب مصطفى الكمار، إن عودة مدينة الغردقة، لقائمة أفضل 25 وجهة سياحية حول العالم بمواقع السفر العالمية، دليل على بداية استعادة قطاع السياحة المصري لعافيته بعد سنوات من التراجع والتأثر، بسبب ما شهدته البلاد من أحداث منذ 25 يناير.وأكد الكمار، فى بيان له، اليوم السبت، أن اعتراف مواق

ياسمين فواز

قال النائب مصطفى الكمار، إن عودة مدينة الغردقة، لقائمة أفضل 25 وجهة سياحية حول العالم بمواقع السفر العالمية، دليل على بداية استعادة قطاع السياحة المصري لعافيته بعد سنوات من التراجع والتأثر، بسبب ما شهدته البلاد من أحداث منذ 25 يناير.

وأكد الكمار، فى بيان له، اليوم السبت، أن اعتراف مواقع السفر العالمية بزيادة عدد السائحين فى الشواطئ المصرية فى الغردقة ومرسى علم، خطوة هامة تساعد فى جذب مزيد من السائحين لمختلف المدن السياحية المصرية.

وأشار إلى أن تحسن مستوى قطاع السياحة وعائداته انعكاس للاستقرار السياسى والأمنى الذى شهدته مصر فى الأربع سنوات الماضية، وأكبر دليل على نجاح توجهات الرئيس السيسى فى إدارة مختلف الملفات السياسية والاقتصادية.

وطالب النائب وزارة السياحة بالاهتمام بشكل كبير بتقييمات مواقع السفر العالمية وإعلان هذه التقارير فى مختلف الدول الخارجية كنوع من الترويج للسياحة المصرية، مما يساعد فى زيادة عدد السائحين وتحسن عائدات القطاع بشكل عام، ما سينعكس بشكل كبير على الاقتصاد المصرى الذى تعد السياحة أحد أهم القطاعات المؤثرة والفاعلة فيه.

وفى سياق متصل، أوضح الكمار أن مصر بدأت فى استهداف عدد أكبر من السائحين من مختلف الدول دون الاعتماد على دولة بعينها، وهى السياسة التى يفضل اتباعها، وشهدت الفترة الماضية التركيز على أسواق جديدة للسياحة، وقدوم سائحين من الهند والدول الأسيوية وغيرها من الدول، التى لم يكن يتم التركيز عليها فيما قبل لجذب السائحين.