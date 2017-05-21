برلماني: تخفيض أصناف روشتة التأمين الصحي غير مقبول

ياسمين فوازتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، لوجود العديد من الشكاوي والاستغاثات من قبل المواطنين فيما يتعلق بوجود مشكلة في صرف الأدوية الخاصة بزائري التأمين ا



ياسمين فواز

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، لوجود العديد من الشكاوي والاستغاثات من قبل المواطنين فيما يتعلق بوجود مشكلة في صرف الأدوية الخاصة بزائري التأمين الصحي.

وصرح “فؤاد”، في بيان صادر اليوم، بأن تلك المشكلة تتمثل في أن المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، مثل أمراض (القلب – الصدر)، والذين يتم صرف العلاج لهم من قبل فروع التأمين الصحي، كان مخصصا لهم 6 أصناف من الأدوية الخاصة بحالتهم الصحية علي روشته الزيارة الواحدة، ولكن دون مبرر أو سابق إنذار تم إصدار تعليمات ومطبوعات جديدة من شأنها تخفيض عدد الأدوية الواجب صرفها إلي 4 أصناف فقط، علي أن يتم ترحيل باقي الأصناف إلي تاريخ غير معلوم.

وأكد “فؤاد” أن هذا سيؤدي إلي مشقة كبيرة علي المرضي من أجل الحصول علي باقي الأصناف من الأدوية، وهو ما لا يجوز ولا يقبل علي الإطلاق المساس به.

وطالب “فؤاد” بسرعة التدخل من أجل حل تلك الأزمة وإعادة الأمر الي سابق عهده وأن يحال طلب الإحاطة الي لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمناقشته.