برلماني: تأخر تطوير طريق سيوة رغم توفير الاعتماد المالي

ياسمين فوازتقدم النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب عن مطروح، بسؤال للدكتور هشام عرفات وزير النقل، بشأن عدم البدء فى تنفيذ تطوير وتجديد طريق مطروح سيوة، رغم إدراجه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.وأضاف العميرى، فى بيان صحفى له اليوم، أنه تم تخصيص اعتماد مالى بقيمة 150 مليون جنيه من أجل تطو

ياسمين فواز

تقدم النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب عن مطروح، بسؤال للدكتور هشام عرفات وزير النقل، بشأن عدم البدء فى تنفيذ تطوير وتجديد طريق مطروح سيوة، رغم إدراجه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأضاف العميرى، فى بيان صحفى له اليوم، أنه تم تخصيص اعتماد مالى بقيمة 150 مليون جنيه من أجل تطوير الطريق وازدواجه، محذرا من ارتفاع نسبة حوادث الطرق بالطريق، بسبب سوء حالته.

وحذر عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، من استمرار الطريق هكذا دون تطوير أو عمل إحلال وتجديد له؛ ما يعنى زيادة حجم الحوادث بشكل يومى، لافتا إلى أن مركز سيوة من المراكز المهمة على مستوى الجمهورية، لأنه يعد مزارًا سياحيًا عالميًا، والإبقاء على الطريق بهذه الدرجة يتعارض مع توجهات القيادة السياسية.

وأرجع السبب إلى تقاعس هيئة الطرق التى أجلت الطرح أكثر من مرة بسبب إصرارها على إسناد الأعمال لإحدى شركاتها، رغم تقدم أحد المقاولين من مطروح الذى على استعداد فى البدء الفورى فى الأعمال وإنهائها فى أسرع وقت، لذا نطالب الوزير بالتدخل الفورى للبدء فى أعمال الطريق أو إسنادها إلى القوات المسلحة؛ حفاظًا على أرواح المواطنين والمال العام.