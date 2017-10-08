برلماني: بعض أدوية علاج فيروس سي تسبب الفشل الكلوى

ياسمين فوازتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، بشأن بروتوكول علاج فيرس سي.وقال فؤاد، إنه وردت إليه في الآونة الأخيرة شكاوي بشأن إصابة بعض المواطنين متلقي علاج فيرس سي

ياسمين فواز

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، بشأن بروتوكول علاج فيرس سي.

وقال فؤاد، إنه وردت إليه في الآونة الأخيرة شكاوي بشأن إصابة بعض المواطنين متلقي علاج فيرس سي بعقار “ريبافيرين” بأعراض جانبية شديدة خاصة بالكلي بشكل عام تصل إلى الفشل الكلوي في بعض الحالات التي تعاني ضعف في الكلي، وقد تؤدي إلى وفاة المريض في حالات أخري خاصة بمصابي الفشل الكلوي فعليًا أو حالات زراعة الكلي.

وأشار فؤاد إلى أن العقار يصرف للمرضي بموجب قرارات علاج علي نفقة الدولة، علمًا بأن العقار سالف الذكر منوه داخل نشرته أنه قد يسبب الفشل الكلويـ ومع ذلك يتم صرفه لحالات الفشل الكلوي وزراعة الكلي بما يخالف التحاذير الطبية بنشرة العقار.

وتساءل “فؤاد” هل يصرف العقار وفقا لبروتوكول علاج فيرس سي في حالات الفشل الكلوي وزراعة الكلي؟ وما هو بروتوكول علاج فيرس سي في حالات الفشل الكلوي وزراعة الكلي؟ علي أن يتم الإجابة علي السؤال كتابياً.