برلماني: بدء أعمال تنفيذ طريق البكباشي بالجيزة

ياسمين فواز كشف النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، دائرة الجيزة، عن الموافقة على مقترح تقدم به بإنشاء طريق يربط بين مناطق دائرة الجيزة "البكباشي والقصبجي وأبو النمرس" ومواز لطريق مصر أسيوط الزراعي، مؤكدا أنه تم عمل معاينة، أمس، بحضور مكتب النائب محمد بدوي، وكل من المهندس أسامة عبد العزيز، وكي

ياسمين فواز

كشف النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، دائرة الجيزة، عن الموافقة على مقترح تقدم به بإنشاء طريق يربط بين مناطق دائرة الجيزة “البكباشي والقصبجي وأبو النمرس” ومواز لطريق مصر أسيوط الزراعي، مؤكدا أنه تم عمل معاينة، أمس، بحضور مكتب النائب محمد بدوي، وكل من المهندس أسامة عبد العزيز، وكيل مديرية الطرق، والمهندسة إلهام، إدارة تطوير العشوائيات بحي جنوب الجيزة لوضع خريطة وجدول زمني والبدء في أعمال التنفيذ.

وأكد بدوي، أنه سوف يتابع أعمال التنفيذ بنفسه لسرعة الانتهاء من الطريق، لرفع المعاناة عن الأهالي، خاصة أن هذا الطريق يخفف الضغط والزحام على الطريق الرئيسى ” مصر أسيوط الزراعي”، مؤكداً حق أهالي هذه الأحياء من امتلاك طريق خاص بهم بعيداً عن الطريق الزراعي الرئيسي وتيسيراً لطلاب المدارس والأهالي وتجنب الحوادث أثناء عبور الطريق الزراعي.

يذكر أن النائب محمد بدوي دسوقي قد تقدم بطلب لإنشاء كوبري البكباشي فوق خطوط السكك الحديد لمساعدة الأهالي علي عبور شريط القطار بطريقة آمنة، وتم الانتهاء من الكوبري منذ عام، إلى أن تقدم بدوي بإنشاء طريق يربط مناطق الجيزة بكوبري البكباشي حتى يتسنى للأهالي الحصول علي طريق موازي لطريق مصر أسيوط الزراعي.