برلماني: المشروعات القومية تساهم في رفع المعاناة عن المواطنين

ياسمين فواز أكد النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية الجديدة في مجال الطرق والكباري الجديدة، ومشاريع الإسكان بمنطقة العاشر من رمضان، على رأسها طريق شبرا – بنها، يؤكد أن الدولة ماضية فى استكمال خطط ال

ياسمين فواز

أكد النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية الجديدة في مجال الطرق والكباري الجديدة، ومشاريع الإسكان بمنطقة العاشر من رمضان، على رأسها طريق شبرا – بنها، يؤكد أن الدولة ماضية فى استكمال خطط التنمية الشاملة على أرض مصر.

وأضاف الجاحر، في تصريحات له، اليوم الإثنين، أن تلك المشروعات وما يليها من مشروعات أخرى خلال الفترة المقبلة، وتقع ضمن المخطط الذي يشرف عليه الرئيس السيسي شخصيًا، تساهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطن وتخلق فرص عمل جديدة، وتخفيف الزحام في الطرق الرئيسية، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة تمثل إستراتيجية حقيقية لمواجهة تراكمات الماضى.

وأشار إلى أن مصر تسابق الزمن من أجل إنهاء عدد كبير من محاور الطرق ضمن المشروعات القومية، مما سيكون له أهمية كبرى في تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل، منوهًا إلى أن تلك المشروعات تساهم في تقليل الحوادث على الطرق وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل فورى وملموس، والدولة تسير فى طريق سنوات الخير المقبلة، وعلى المواطنين استيعاب أن القادم أفضل.