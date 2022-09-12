برلماني : المجمعات الصناعية خطوة جادة لتعزيز الصناعة المحلية

أشاد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصريحات وزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير بتأكيده على أن الوزارة تحرص على تنمية وتطوير كافة التجمعات الصناعية، قائلا: الدولة المصرية تسعى لإنشاء العديد من المجمعات الصناعية باعتبارها خطوة جادة لتعزيز الصناعة المحلية.

وأضاف أبو زيد، في تصريحات له، أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة للاستفادة من التجمعات الصناعية، لتعزيز القطاع الصناعي والدفع بالصناعة المحلية للأمام وتوفير مختلف الخدمات له؛ الأمر الذي يساهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلي وكذلك العالمي.

وأكد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن التجمعات الصناعية تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساعد على فتح آفاق متنوعة للاستثمارات، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، كما أنها تعد أحد الأدوات الاقتصادية لتعزيز جودة المنتج المحلي وتسويقه على مستوى الأسواق العالمية والمحلية.

وتابع أبو زيد أن التجمعات الصناعية هي الطريق الأسرع في تحقيق النمو الصناعي الذي تنشده الدولة، لافتا أن الحكومة تعمل على تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي، لتلبية احتياجات السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي وبالتالي تخفيض فاتورة الاستيراد.