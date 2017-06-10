برلماني : المجلس من حقه مناقشة الاتفاقية

قال النائب محمود عطية عن دائرة شبرا الخيمة أول، إن البرلمان من حقه تماما مناقشة الاتفاقية، معتبرا إياه الجهة الوحيدة المنوط بها مناقشة تلك النوعية من الأعمال.

وعن إعلان ما يقرب من 115 نائبا عن رفضهم مناقشة الاتفاقية في البرلمان قال عطية في تصريحات للمال: إن هؤلاء النواب قرروا الانسحاب من المناقشات وعدم المشاركة، وإعلان موقف الرفض، حيث يزيلون الحرج عن أنفسهم إذا كان قرار مجلس الشعب بأنهما جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.

ولفت إلى أنه إلى الآن يستمع لكل الآراء ويقابل كل المسئولين من الجهات السيادية والمتخصصين لتكوين رأي حاسم وبات في تلك القضية.