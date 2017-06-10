برلماني: المجلس في مأزق بسبب تيران وصنافير

وقال: “كان من الطبيعي أن تترك الحكومة الاتفاقية ومناقشتها منذ البدء للبرلمان، الذي كان من حقه وقتها البدء في مناقشتها أمام الرأي العام وعرض كل الوثائق والاتفاق عليه ليحدد ما إذا كانت مصرية أو سعودية ولكن بطريقة قانونية”.

وأوضح عبدالرحيم، أن الحكومة ألقت بكرة لهيب في البرلمان ووضعت الجميع في مأزق يعكس طريقة تفكير الدولة في التعامل مع السلطات الموجودة.



وأقسم النائب على عدم التفريط في شبر واحد من أرض مصر، وأن يصون حق الشعب في الحفاظ على حقه التاريخي.