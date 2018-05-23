برلماني : المجلس المحلي فرصة جيدة للشباب للاندماج في الحياة السياسية

ياسمين فواز أكد أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، أن وجود المجلس المحلي سيكون عاملًا مساعدًا بشكل كبير للنواب في دوائرهم ويرفع عنهم العديد من المهمات التي تؤخرهم عن دورهم الرقابي والتشريعي. وأوضح الجزار، في بيان صحفي…

ياسمين فواز





أكد أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، أن وجود المجلس المحلي سيكون عاملًا مساعدًا بشكل كبير للنواب في دوائرهم ويرفع عنهم العديد من المهمات التي تؤخرهم عن دورهم الرقابي والتشريعي.

وأوضح الجزار، في بيان صحفي له،اليوم، أن المجلس المحلي فرصة جيدة للشباب من أجل الاندماج في الحياة السياسية، وهو ما يسهم في صقل قدراتهم على الدخول في العمل السياسي، والمشاركة مع الجهات التنفيذية في العديد من الأمور التي تخص المجالس المحلية ودورهم.

وأشار إلى أن الدستور نص على تفعيل المركزية في الدولة والتي تكون من خلال المجالس المحلية، والتي تشارك بشكل أو بآخر في مراقبة الجهات التنفيذية والجهاز الإداري بالدولة الذي يعج بالفساد، مؤكدًا أن الفساد الإداري فى المحليات يعد أخطر شيء داخل الجهاز الحكومي.

وطالب نائب البساتين بضرورة توسع الصلاحيات المطروحة لأعضاء المجالس المحلية في القانون الصادر، وإعطائهم بعض الصلاحيات لتفعيل دورهم بشكل أقوى، مؤكدًا أن وجود أعضاء مجلس محلي قوي سيحارب الفساد بشكل كبير.