برلماني: المأذون المميكن سيقضي على التدليس في عقود الزواج

ياسمين فواز صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أنه تجربة ما يعرف (بالمأذون المميكن) مطبقة في العديد من الدول العربية، وهو عبارة عن ميكنة جميع إجراءات الزواج، بدءا من كتابة عقد الزواج من خلال المأذون ووثيقة الزواج المميكنة وغيرها من إجراءات. وأشار "فؤاد" إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الكشف عن ا



ياسمين فواز

صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أنه تجربة ما يعرف (بالمأذون المميكن) مطبقة في العديد من الدول العربية، وهو عبارة عن ميكنة جميع إجراءات الزواج، بدءا من كتابة عقد الزواج من خلال المأذون ووثيقة الزواج المميكنة وغيرها من إجراءات.

وأشار “فؤاد” إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الكشف عن السلوكيات الإجرامية والمحرمة التي قد يكون ارتكبها أحد الزوجين قبل تحرير عقد الزواج الجديد، مثل أن يكون للزوج 4 زوجات على ذمته ويرغب في الزواج بالخامسة، وهو أمر محرم شرعا وقانونا، أو المرأة التي تتزوج وهي على ذمة زوج آخر، أو أن تكون المرأة متزوجة من قبل وتدعي في عقد الزواج أنها عذراء لم يسبق لها الزواج، وغيرها من تلك الحالات المخالفة للشرع والقانون.

وأوضح “فؤاد” أن هذا المشروع يوفر قاعدة بيانات عريضة عن الحالة الشخصية للمقبلين علي الزواج عند إتمام العقد منعا للغش والتدليس، لافتا الي أن مشروع “المأذون المميكن” لم ينفذ في مصر حتي الآن بسبب عدم توافر الإمكانيات المادية لذلك، لكن الآن وبعد الرقم القومي فإن الأمر أصبح يسيرا.

وأضاف “فؤاد” أنه سيتقدم بمشروع قانون كامل عن ميكنة عقود الزواج والطلاق لفشل الحكومة الواضح في مشروع القانون الحالي.