برلماني: القابضة للصناعات استوردت لحوما قاربت على الفساد

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ بشأن اللحوم المستوردة من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال فؤاد هناك معلومات مؤكدة وردت إليه حول قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية باستيراد كميات ضخمة من اللحوم المستوردة، لحوم برازيلي، قد أشرفت مدة صلاحيتها على الانتهاء، حيث إن المتبقي من تاريخ صلاحيتها شهر واحد فقط، كحد أقصى، ثم قامت الشركة القابضة بتوزيع ما يقرب من 3 آلاف طن من تلك اللحوم، لكل شركة على حدة من الشركات التابعة لها لضخها في الأسواق المصرية للمواطنين”.

وتساءل فؤاد عن أسباب استيراد تلك الكميات الضخمة من اللحوم رغم أنها قاربت على الفساد، ولصالح من تتحمل الدولة كل تلك الخسائر في حال فساد تلك الكميات من اللحوم، وطالب بالرد على سؤاله كتابيا.