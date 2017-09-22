برلماني : الفرقاطة الفاتح إضافة كبيرة للقوات البحرية

ياسمين فواز: أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن استلام مصر للفرقاطة "الفاتح" الفرنسية الصنع، تعد تعزيزًا كبيرًا للأسطول البحري المصري، بعد أن تسلمت مصر خلال الفترة الماضية الغواصة الألمانية، إلى جانب حاملات الطائرات الفرنسية…

ياسمين فواز:

أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن استلام مصر للفرقاطة “الفاتح” الفرنسية الصنع، تعد تعزيزًا كبيرًا للأسطول البحري المصري، بعد أن تسلمت مصر خلال الفترة الماضية الغواصة الألمانية، إلى جانب حاملات الطائرات الفرنسية “الميسترال”.

وأضاف – في تصريحات اليوم الجمعة – أن حرص الرئيس السيسي على تحديث الجيش المصري والأسطول الحربي بالذات، يأتي في ظل محاربة الدولة المصرية للعناصر الإرهابية على كافة المستويات، وتأمين الحدود البحرية للدولة المصرية، لافتًا إلى أن الفرقاطة “الفاتح” تمتلك من التكنولوجيا ما يؤهلها لأن تكون إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانيات القوات البحرية.

وأشار إلى أن الفرقاطة الجديدة تدعم حماية الأمن القومي، وقادرة على اﻹبحار لمسافة 4 آلاف ميل بحري، وتصل إزاحتها الكلية إلى 2540 طنا، ولها القدرة على تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر.