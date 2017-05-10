برلماني: الصحة مهددة بفقد مليار جنيه

تقدم النائب عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ببيان عاجل لأحمد عماد، وزير الصحة، عن كيفية تصرف وزارة الصحة في مخصصاتها للخطة الاستثمارية لعام 2016، التي تصل إلى مليار جنيه، مع اقتراب انتهاء العام المالي، ما يهدد بضياع مليار جنيه من موازنة الصحة، مشيرًا إلى أن المليار جنيه تعود لوزارة المالية خلال أيام حال لم يتخذ أى قرار بشأنها، سواء طرح أو ترسية.

ولفت القاضى إلى أنه جار عمل أكثر من دراسة لمستشفيات التكامل، التي لم يبت فيها حتى الآن، وفي ظل السعي لتطبيق التأمين الصحى الشامل، فإن وزارة الصحة أحق بالمليار جنيه، مشيرًا إلى أن هناك مستشفيات تكامل متوقفة.

وأضاف أنه حصل على الموافقة على تحويل 4 مستشفيات بمركزى الرحمانية، والمحمودية، إلى مستشفي مركزي “ب”، هم مستشفي سمخراط، بمركز الرحمانية، مقامة على مساحة 7 أفدنة، ومستشفي فيشا، وسرنباي، وسيدي عقبة، بمركز المحمودية، ولم تتخذ أي إجراءات لتحويلهم بسبب عدم تخصيص تمويل تحويلهم من الموازنة العامة، في حين أن هناك مليار جنيه سيضيع على وزارة الصحة خلال أيام.





