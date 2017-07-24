برلماني: الشعب فخور بافتتاح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط

ياسمين فوازأشاد النائب أشرف عثمان، عضو لجنة الزراعة ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة محمد نجيب العسكرية، فى ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، والتي تعد من أكبر القواعد العسكرية فى الشرق الأوسط، مؤكدا أن إطلاق اسم الرئيس الراحل محمد نجيب، على القاعدة العسكرية هو تأكيد على

ياسمين فواز

أشاد النائب أشرف عثمان، عضو لجنة الزراعة ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة محمد نجيب العسكرية، فى ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، والتي تعد من أكبر القواعد العسكرية فى الشرق الأوسط، مؤكدا أن إطلاق اسم الرئيس الراحل محمد نجيب، على القاعدة العسكرية هو تأكيد على أن الجيش المصري لا ينسي أبناءه العظماء والمخلصين الأوفياء الذين ضحوا بحياتهم من أجل وطنهم.



وأضاف أن قاعدة محمد نجيب العسكرية تعد إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة، وتعد أكبر القواعد العسكرية فى الشرق الأوسط، قائلًا: “الجيش المصري العظيم فخر لكل مصري، والقاعدة سيكون لها شكل جديد لمواجهة الكيانات الإرهابية التى تستهدف أمن واستقرار مصر والدول العربية والإسلامية”.

وأكد أن الشعب المصري كله فخور بافتتاح الرئيس السيسي لأكبر قاعدة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أنها تؤكد القدرات العسكرية غير المحدودة لمصر وإمكانياتها وتفردها وقوة الجيش المصري الذى يحتل المرتبة العاشرة بين جيوش العالم.



وقال إن افتتاح القاعدة العسكرية الأكبر بالشرق الأوسط وبحضور أمراء وسفراء عرب يبعث برسائل عديدة للداخل والخارج أهمها لن مصر لا تهزم وأنها بفضل قوة جيشها وسواعد أبنائها قادرة على التصدي لكافة المؤامرات الإرهابية والعدوانية وإيقاف الجميع عند حدودهم.