برلماني : السيسي يبني ويعمر كـل شبر على أرض مصر

صرح النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الصناعة والتجارة بالمجلس ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبنى ويُعمر كـل شبر على أرض مصر، و نفـذ مـشـروعـات قـوميـة ساهمـت فـي وضـع البلاد عـلـى خـريطـة الاستثمـار العالمي.

وتابع حلاوة : الرئيس نجح خلال وقت قياسي في نقـل الدولة المصرية مـن الفوضـى إلـى البناء والتنمية، كما نجـح فـي استعـادة دورها الـريـادي فـي المنطقـة بكل قوة، وسيكتب التاريخ أن الرئيس السيسي هـو مـؤسس الجمهوريـة الجديدة .

وأوضح النائب محمد حلاوة، إن الدولة المصرية تجاوزت ميراث الفوضى والتوتر الذى خلقته أحداث العام 2011 وما تلاها من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ونجحت فى استعادة كامل عافيتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبفضل صلابة المؤسسات الأمنية وبطولة رجال القوات المسلحة والشرطة.

ومن ورائهم إعلام وطنى واع، استعاد الريادة الإعلامية فى المنطقة، وتصدى بكل ثبات وكفاءة لمؤامرات القوى المعادية وخطابات المأجورين وأبواق الشر، وساهم بقوة فى ترسيخ الهوية الوطنية وإرساء القيم العليا لدى الشباب والأجيال الجديدة.