برلماني : السيسي وضع العالم أمام مسئولياته التاريخية بشأن ظاهرة التغيرات المناخية

خلال المناقشات الموسعة التي ناقشها منتدي شباب العالم حولً تلك الظاهرة

قال اللواء عبدالله لاشين ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع العالم كله أمام مسئولياته التاريخية بشأن الاثار السلبية والخطيرة لظاهرة التغيرات المناخية، وذلك خلال المناقشات الموسعة التي ناقشها منتدى شباب العالم حولً تلك الظاهرة.

وأكد “لاشين” في تصريحات له اليوم، أن الرئيس السيسي أوضح للعالم الاهتمام الكبير من مصر بهذه الظاهرة التي تهدد دول العالم أجمع مشيدًا بجميع القضايا التى تناولها منتدي شباب العالم بحضور نخبة كبيرة من المتخصصين في مختلف القضايا التي ناقشها المنتدى.

وأشار عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب ، إلي أن تخصيص جلسة داخل منتدي الشباب العالمى بشرم الشيخ عن ملف التغيرات المناخية بمثابة ضربة البداية للاستعدادات المصرية لعقد مؤتمر الامم المتحدة العالمى عن المناخ بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل.

وشدد لاشين ، علي انه من حق الشباب المصري ان يفتخر بالزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وأن تفخر القيادة السياسية بشباب مصر الواعد أمام العالم كله على ماحققوه من نجاحات مبهرة داخل منتدى شباب العالم بشرم الشيخ فى نسخته الرابعة .

النائب عبد الله لاشين

واكد ان شباب مصر كانوا على مستوى المسئولية ورفعوا علم واسم مصر خفاقاً أمام شباب العالم كله وأمام جميع القيادات العالمية والعربية والافريقية والاجنبية التى تشارك فى هذا المنتدى الناجح والذى سيحقق جميع اهدافه.

وأشاد ” لاشين ” بدور وزارة الداخلية وأجهزة الأمن فى تأمين فعاليات منتدي شباب العالم ، وقدرة مؤسسات الدولة فى تطبيق اجراءات وقائية على أعلى مستوى، لحماية المشاركين فى الفعاليات من فيروس كورونا.