برلماني: السيسي لم يتجمل في حديثه عن حقوق الإنسان

ياسمين فواز قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا واحدة من أنجح الزيارت الخارجية، لما حققته من مكاسب اقتصادية ومكاسب سياسية وأخرى ثقافية ودولية بعد معركة اليونسكو. وأضاف الغول أنه لم…

ياسمين فواز

قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا واحدة من أنجح الزيارت الخارجية، لما حققته من مكاسب اقتصادية ومكاسب سياسية وأخرى ثقافية ودولية بعد معركة اليونسكو.

وأضاف الغول أنه لم يحدث أن أنصف رئيس غربي مصر في ملف حقوق الإنسان كما فعل الرئيس الفرنسي، عندما قال إن مصر أدرى بشئونها وكفانا إعطاء دروس للأخرين، مؤكدا أنها لحظة فارقة في الملف الحقوقي المصري، خاصة عندما تحدث الرئيس السيسي وبكل شجاعة عنها في مصر.

وأشار إلى أن حديث الرئيس جاء عن الحقوق السياسية فقط بسبب القصور الذي تعاني منه مصر في حق الإنسان في الصحة والسكن والتوظيف وغيرها، وعدم محاولة الرئيس التجمل، محاولا إظهار المثالية في كل شيء، وإنما مواجهة الحقائق ومحاولة حلها.

وطالب الغول كل مسؤول تنفيذي في الحكومة المصرية تفهم رسالة الرئيس، قائلا: “ليس من الحصافة أن أقول (كل شيء تمام) فالكمال لله تعالى، وإنما من الحكمة أن أدرك حجم القصور، ومن الشجاعة أن أعلن ذلك وأعمل على الحل في حدود الإمكانيات المتاحة”، متمنيا أن يعي المعنيون بالأمر في الحكومة المصرية هذا المعني من الرئيس لإعادة تقييم مشاكلنا والعمل على حلها.