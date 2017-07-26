برلماني: السيسي أعطى فرصة العمر للشباب المصري

ياسمين فوازأكد النائب محمد عبدالله، زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعطى فرصة العمر للشباب المصرى للمشاركة مع جميع مؤسسات الدولة فى النهوض بمصر فى مختلف المجالات.وقال " زين الدين" فى بيان له إن الشباب المصرى الواعد خلال مؤتمر الشباب بمحافظة الإسكندري

ياسمين فواز

أكد النائب محمد عبدالله، زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعطى فرصة العمر للشباب المصرى للمشاركة مع جميع مؤسسات الدولة فى النهوض بمصر فى مختلف المجالات.

وقال ” زين الدين” فى بيان له إن الشباب المصرى الواعد خلال مؤتمر الشباب بمحافظة الإسكندرية وجميع المؤتمرات الشبابية السابقة أكد للرأى العام المصرى قدرة مصر بشبابها وقائدها وجميع مؤسساتها على مواجهة جميع التحديات السياسية والاقتصادية التى تواجه مصر.

ووجه النائب زين الدين التحية والتقدير للرئيس السيسى الذى يعطى أولوية قصوى بشاب مصر فى جميع المحافظات والمدن والقرى مناشدا الشباب المصرى استغلال هذه الفرصة.

وأشاد بحرص الرئيس السيسى بنفسه على تنفيذ التوصيات والقرارات التى تصدر عن المؤتمرات الشبابية وإلزام جميع أجهزة الدولة بتنفيذ توصياتها، مطالبا من جميع المسئولين بالدولة من وزراء ومحافظين وجميع مؤسسات الدولة بإعطاء الفرصة للشباب المصرى بتولى المواقع القيادية بالدولة، خاصة أن الشباب المصرى أثبت كفاءته وقدرته على تحمل المسئولية.