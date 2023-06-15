برلماني: السيسى يبعث برسالة طمأنة للمصريين ويؤكد على قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مشروعات ضمن (حياة كريمة)، بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، حمل جملة من الرسائل الهامة، أبرزها بث حالة من الأمل والتفاؤل بين المواطنين، حيث أكد الرئيس أننا كشعب ودولة، قادرون على مواجهة التحديات التى تواجههنا بسبب التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الروسية – الأوكرانية، وأن الاقتصاد المصري قادر على الصمود في مواجهة الأزمات الحالية.

وقال “عثمان”، إن الرئيس السيسي عودنا منذ توليه المسئولية، على المصارحة، وعرض الحقائق، البعيدة عن المبالغات أو الشعارات البراقة، وهو الأمر الذي خلق حالة من الثقة بينه وبين الشعب المصري، مشيرا إلى أن الرئيس أكد في حديثه أيضت على أن مبادرة (حياة كريمة) متواصلة، وستشهد الأيام المقبلة المزيد من المشروعات لتنمية القرية المصرية، من أجل تحسين حياة أهالينا في الريف المصري، مؤكدا أن الـ 350 مليارا التي أنفقت في المبادرة حتى اليوم، ليست نهاية المطاف، وأن القرى المصرية في حاجة إلى المزيد.

وأضاف بأن الرئيس بعث برسالة طمأنه للمصريين بشأن المنظومة التعليمية حيث أكد في حديثه أن مسيرة التعليم للمصريين تسير بشكل ثابت، والدليل أن عدد الجامعات، التي تم تأسيسها حتى الآن؛ يكفى الطلب على التعليم حتى سنة 2050، مؤكدا أن الدولة في عهد الرئيس السيسي بذلت جهودا ضخمة لتطوير التعليم بكل مستوياته الأساسى والجامعى والصناعى، وكان أبرز ملامح التطوير إعادة تصميم مناهج حديثة مطورة وفقا للمعايير الدولية والعالمية.

وأشار النائب أحمد عثمان ، أن الرئيس حرص خلال كلمته بالمؤتمر الوطنى للشباب فى الإسكندرية، على التأكيد أنه بصدد التصديق على جميع مخرجات الحوار الوطنى سواء فيما يتعلق بالمحور السياسى أو الاقتصادى أو المجتمعى، وفقا لصلاحيات الرئيس التى نص عليها الدستور والقانون دون قيد أو شرط، وهو ما يؤكد جدية القيادة السياسية في التعامل مع مخرجات الحوار، مشددا على أهمية أن تكون المخرجات معبرة عما تملكه مصر من قدرات وخبرات في جميع المجالات.