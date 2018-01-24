برلماني: السيسى وجه رسائل للداخل والخارج فى عيد الشرطة

ياسمين فوازأكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أهمية الخطاب الذى ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، بمناسبة احتفالات مصر بعيد الشرطة.وحيا عابد، فى بيان له أصدره، اليوم الأربعاء، الرئيس لتأكيده أن الشعب ا

ياسمين فواز

أكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أهمية الخطاب الذى ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، بمناسبة احتفالات مصر بعيد الشرطة.

وحيا عابد، فى بيان له أصدره، اليوم الأربعاء، الرئيس لتأكيده أن الشعب المصرى رفض أن تكون مصر قاعدة للإرهاب وكلف الجيش والشرطة بالقضاء على الإرهاب نهائياً، وأن مصر وقفت بمفردها تواجه ظاهرة الإرهاب الأسود.

وأكد أن السيسى كان واضحًا وصريحًا كعادته دائمًا عندما أوضح أن الأخطار والتحديات التى تواجه مصر كبيرة وهدف الأشرار لم يخلص بعد والعين على مصر ولكن لن يستطيع أحد النيل منها، لأن شعبها متماسك متوجها بالتحية والتقدير للرئيس الذى أعلن تقديره لعطاء رجال الشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداء لمصر وشعبها.

وقال عابد: “إننى كنت فى قمة السعادة خلال مشاركتى فى احتفال اليوم وأنا أتابع إصرار أبناء شهداء الشرطة على الثأر لآبائهم من الإرهابيين الخونة، ورأيتهم وكلهم رجولة وبسالة وحرص على مواصلة مهمة آبائهم فى الدفاع عن مصر وشعبها، وأنهم مستعدون لتقديم أرواحهم شهداء لمصر وشعبها.