برلماني: السوق السوداء وغياب الرقابة يرفعان طابع التأمين الصحي

المال ـ خاص:تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد عماد الدين راضي؛ بشأن فرض رفق طابع التأمين الصحي مع ملف

المال ـ خاص:

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد عماد الدين راضي؛ بشأن فرض رفق طابع التأمين الصحي مع ملف تقديم طلاب المرحلة التمهيدية.

وقال فؤاد إن هناك بعض الشكاوى من المواطنين من أولياء الأمور بخصوص مشكلة تواجه بعضاً منهم حال إقباله على تقديم الأوراق الخاصة بأبنائه من أجل الالتحاق بمراحل التعليم التمهيدية (KG- الصف الأول الابتدائي)، وتتمثل تلك المشكلة في أن إدارات المدارس قد أوجبت رفق طابع تأمين صحي مع ملف تقديم الطالب، وذلك وفقاً للتعليمات المتفق عليها بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان”.

وأضاف فؤاد” أن المشكلة في هذا الأمر تتعلق بأن الطابع كان ثمنه منذ سنتين 8 جنيهات تقريباً، ولكن في الوقت الراهن ومع ارتفاع الأسعار تراوح ثمنه ما بين 120- 150 جنيهاً، وذلك الارتفاع يأتي أيضاً بسبب رواجه بالسوق السوداء وسط غياب تام لدور الأجهزة الرقابية.

وأشار فؤاد إلى أن ثمن ملف التقديم الخاص بالطالب والذي يقوم ولي الأمر بشرائه من أجل تقديمه لإدارة المدرسة يتراوح ثمنه ما بين 30-50 جنيهاً، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعباء المالية على كاهل المواطن البسيط، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد والتي تنعكس بشكل مباشر على المواطنين”.

وتسائل فؤاد عن أي من البنود يندرج تحتها تحصيل الموارد المالية الخاصة بمبيعات طابع التأمين الصحي، وفي أي جهة يتم إنفاقها؟، وما هي خطة الوزارة الخاصة بمجابهة رواج تلك الطوابع وغيرها بالسوق السوداء؟”، وطالب بإحالة سؤاله إلى لجنة التعليم بالمجلس لدراسته.