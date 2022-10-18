برلماني: السماح للمصريين بالخارج باستيراد سيارات مستعملة لمدة 10 سنوات بدلا من 3 سنوات (فيديو)

قال مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن مشروع قانون السماح للمصريين بالخارج بإستيراد سيارات مستعملة وافق على أن تكون مدة استعمالها مدة 10 سنوات سابقة بدلا من 3 سنوات بحسب مشروع مجلس الوزراء و بدون شرط المالك الأول كما كان في السابق.

وأضاف سالم في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر، أن القانون يضع ميزه مقابل وضع قيمة السيارة والرسوم الجمركية المستحقه عليها بالدولار وديعة لمدة 5 سنوات واستردادها بدون فائدة بالجنيه المصري لصالح الحسابات المصرفيه لوزارة المالية.

وتابع سالم أن هذا القانون تم الموافقه عليه لمدة 4 أشهر فقط مع السماح باستيراد السيارة لمدة عام، ومن حقه تغيير الموديل خلال العام أيضا، مشيرا إلى أن القانون حدد 4 أشهر فقط لسرعة التنفيذ، وعدم تأثير ذلك بشكل سلبي على استراتيجية صناعة السيارات.