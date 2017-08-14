برلماني : السكة الحديد تحتاج نسفا وإعادة تطوير

محمود زكي أكد المهندس ياسر قورة، نائب رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، أن منظومة السكك الحديد فى مصر تحتاج إلى نسف وإعادة تطويرها من جديد خاصة بعد مرور قرابة 50 عاما مهملة من الحكومات السابقة، وإهلاك أكثر من 80% بهذا المرفق الحيوى، مشيرا إلى أن سكك حديد العالم كله تطور إلا فى مصر ف

محمود زكي

أكد المهندس ياسر قورة، نائب رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، أن منظومة السكك الحديد فى مصر تحتاج إلى نسف وإعادة تطويرها من جديد خاصة بعد مرور قرابة 50 عاما مهملة من الحكومات السابقة، وإهلاك أكثر من 80% بهذا المرفق الحيوى، مشيرا إلى أن سكك حديد العالم كله تطور إلا فى مصر فلا نزال نعتمد على التحكم اليدوي عن طريق عامل التحويلة.

أضاف قورة في بيان له اليوم الإثنين، أنه رغم حصول الحكومة على الكثير من القروض في السنوات الأخيرة لتطوير المرفق الذي كان يوما ما من المرافق المرموقة على المستوى العالمي منها قرضا في يونيو الماضي للهيئة بقيمة 575 مليون دولار مع شركة جينرال إلكتريك العالمية لتطوير القطارات وتدريب المهندسين وقبلها في ديسمبر 2010، وافق البنك الدولي على قرض للهيئة بقيمة 330 مليون دولار لتطوير خطوط السكك الحديد وتحديث انظمة الإشارات، بالإضافة إلى قرض فى مارس 2009 من البنك الدولي لهيئة السكة الحديد بقيمة 270 مليون دولار لتطوير خطوط السكك الحديد وتحديث الإشارات، لم يحدث أي تطوير رغم كل هذه القروض.

أشار إلى أنه تم إنفاق تلك القروض لمقاولين الهدم والردم والزلط والرمل والأسمنت واستخدموها لبناء أسوار للمحطات وغرف ومكاتب جديدة للنظار وإعادة سفلتة الأرصفة في بعض المحطات أما قضبان السكك الحديد وأنظمة التحكم الآلى والإشارات فبقيت كما هي، مطالبا الحكومة بإعادة تطوير هذا المرفق والاستعانة بالشركات المتخصصة والتى لها سابقة أعمال تطوير السكك الحديد فى العالم مثل باقى الدول المتحضرة.

ولفت قورة إلى منظومة القطارات فى العالم تعمل بالتحكم الإلكتروني يتم من غرفة تحكم مركزية، وكان من 50 سنة تحكم كهربائي، بتوجيه الحركة بإشارات كهربائية ومن 100 عام تحكم ميكانيكي، عن طريق غرف التحويلة في المحطات عند نشأة السكك الحديد تحكم يدوي عن طريق عامل التحويلة.

وشدد على ضرورة تغيير القانون الخاص بمنظومة السكة الحديد خاصة بعد وضع تعديلات “باهتة” عليه خلال السنوات الماضية دون نتائج بجانب تعديل اللوائح الخاصة بالجزءات والحوافز للعاملين فى هذا المرفق، وإدخال المنظومة التكنولوجية والميكانيكة والهندسية الحديثة حفاظا على أرواح المواطنين.