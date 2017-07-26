برلماني: الدولة حريصة على تنفيذ توصيات مؤتمرات الشباب

ياسمين فوازأكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أن الدولة تعاملت بجدية مع القرارات والتوصيات التي خرجت بها المؤتمرات الوطنية للشباب منذ انطلاقها من شرم الشيخ، حيث تم تفعيل الإجراءات التى التزمت الحكومة بتنفيذها، بجانب حرص الرئيس السيسي علي تغيير الصورة الذهنية لدى قط



ياسمين فواز

أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أن الدولة تعاملت بجدية مع القرارات والتوصيات التي خرجت بها المؤتمرات الوطنية للشباب منذ انطلاقها من شرم الشيخ، حيث تم تفعيل الإجراءات التى التزمت الحكومة بتنفيذها، بجانب حرص الرئيس السيسي علي تغيير الصورة الذهنية لدى قطاعات مختلفة عن المشاركة السياسية والحالة الديمقراطية في مصر، فضلاً عن إعادة دور الشباب فى العمل الوطنى.

ولفت بدوي إلي جدية الدولة والنظام في تنفيذ التوصيات، حيث تم تشكيل لجنة لرصد أسماء الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وفرز حالاتهم، بما ييسر اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم،كما سعت الدولة إلي عقد مؤتمر شهري للشباب، مضيفاً أن من بين القرارات المهمة التى أعلنها الرئيس في المؤتمر الأول للشباب بشرم الشيخ العمل على تعديل قانون التظاهر، ليكون متسقاً مع الدستور من جانب، ومنسجماً مع المعايير الدولية ومبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان من جانب آخر.

وأضاف أن نجاح مؤتمرات الشباب يرجع إلي حالة المصارحة والمكاشفة التي تظهر جلية في حديث الرئيس، بجانب ورش العمل التي يحضرها الوزراء للوقوف علي نتائج المشروعات وتقديم الرؤى والخطط المستقبلية التي تكون بمثابة رسائل طمأنينة للمستثمرين تعمل علي زيادة الاستثمارات، كما أن ظهور الأصوات المعارضة سواء من الحاضرين أو من خلال برنامج أسال الرئيس يجعلنا نستشعر التغير الحقيقي في إدارة البلاد وتكريس الانطباع عن ميلها الديمقراطى ونزوعها نحو المشاركة.