برلماني: الحكومة لم تراع البعد الاقتصادى فى تحريك أسعار الوقود

قال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة لم تراع البعدين الاقتصادى والاجتماعى فى تحديد توقيت تحريك أسعار المواد البترولية، صباح اليوم.

وأكد خليل، فى تصريحات لـ”المال”، أن البعد السياسى لم يكن يسمح أبدًا بتمرير زيادات الأسعار عقب التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، لأن الشارع محتقن بسببها، أما البعد الاقتصادى فيتمثل فى عدم مواءمة توقيت التحريك للظروف الاقتصادية التى نتجت عن قرارات التعويم ورفع أسعار المحروقات فى نوفمبر الماضى.

وقال خليل إن المؤشرات الخاصة بالبطالة ومعدلات النمو لا تسمح باستيعاب موجة جديدة من التضخم فكلاهما فى أسوأ حالاته، ما ينذر بزيادة معدلات معدلات الجريمة والانحراف بين المواطنين.

وتعتبر هذه الزيادة فى أسعار المحروقات، الزيادة الثالثة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والثانية ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى يشمل تخفيض عجز الموازنة وتقليل معدلات الدين العام.

وأضاف خليل أن الشارع لم يعد يحتمل أى زيادات جديدة فى الأسعار، والثمن الحقيقي الذى سيدفعه المزيد من الاضطراب نتيجة لأن الحكومة لم تعد تراع ظروف المواطنين، وتتعامل معه وكأنه غير موجود.

وأعلنت الحكومة اليوم الخميس زيادات أسعار الوقود ليرتفع سعر بنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات للتر من 3.5 جنيه، بزيادة نحو 43% كما رفعت سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55 %، وزاد سعر بنزين 95 بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6 %.